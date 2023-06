A Cagliari affitti in crescita, è la città più cara nell'Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GIU - Canoni di locazione in aumento a Cagliari. Con percentuali di crescita superiori a quelle delle più grandi città italiane. L'ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha analizzato l'andamento del mercato degli affitti a livello nazionale nella seconda parte del 2022, mettendo in luce un aumento dei canoni del 3,9% per i monolocali, del 4,2% per i bilocali e del 4,0% per i trilocali. Ma il capoluogo sardo va oltre: +7,2 % per i monolocali, +5,8 per i bivani e +4,8 per i trivani.

A Oristano invece i prezzi scendono: -4,7% per i monolocali, -1,8 per i bivani e -2,5 per i trivani. Sassari più o meno in linea con il trend nazionale per i monovani, che registrano una crescita del 4,6% e per i trivani, +3,7. Sostanziale tenuta con leggero aumento per i bivani: +0,7%.

A Cagliari i prezzi più alti: 900 euro nei trivani tra Villanova e La Vega. Al secondo posto Poetto, piazza Repubblica, via Dante, piazza San Benedetto e Teatro Lirico con 850 euro. A Sassari il top, 650 euro al mese, si registra a Prunizzedda, 600 invece a Cappuccini, Porcellana, Sant'Orsola sud e nord (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna