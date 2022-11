A Cagliari 420 mila passeggeri a ottobre: record assoluto

Si chiude con un record assoluto la stagione estiva: ottobre supera il muro dei 420 mila passeggeri, tra arrivi e partenze. È l’ottobre migliore di sempre per il principale scalo sardo che vede addirittura una crescita rispetto ai numeri da primato dello stesso mese del 2019.

A conferma della netta ripresa del traffico aereo, la stagione estiva da maggio a ottobre registra 3.031.552 passeggeri, circa un milione in più rispetto alla scorsa estate e in linea con il valore del 2019. Archiviata la Summer con numeri da pre-pandemia, al via quindi con i migliori auspici la stagione invernale 2022-23.

Dalla scorsa domenica 30 ottobre è ufficialmente partita la Winter Season dell’Aeroporto di Cagliari. Tanti i collegamenti diretti previsti per la stagione invernale, caratterizzata da 33 collegamenti di linea, di cui 24 nazionali e 9 internazionali, per un totale di 26 destinazioni servite.

Il network nazionale, oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Ita Airways e Volotea, vede la compagnia spagnola operare anche i collegamenti per gli aeroporti di Torino e Verona. Sempre sul fronte domestico, Ryanair quest’inverno collega l’Aeroporto di Cagliari con Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Trieste, Venezia e Verona, con la novità del volo per Genova. Da segnalare l’esordio a Cagliari della nuova compagnia italiana Aeroitalia che inaugura la rotta su Trapani, operativa dal prossimo dicembre.

Per quanto riguarda il network internazionale, le destinazioni proposte da Ryanair nella Winter sono Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi Beauvais e Siviglia. Conferme anche per Edelweiss che nella peak season opererà il collegamento per Zurigo, così come Vueling che volerà a Barcellona per tutta la stagione invernale.

Renato Branca, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, dichiara: “Siamo fiduciosi che il trend di ripresa evidenziato dall’andamento del traffico dal secondo trimestre dell’anno in avanti si consolidi consentendoci di superare quota 4 milioni di transiti a fine 2022, in netto miglioramento anche rispetto alle migliori aspettative di inizio anno”.