Un altro sabato con la manifestazione di protesta contro il green pass in piazza Garibaldi a Cagliari. Anche dopo il divieto di manifestazioni a livello nazionale, il capoluogo sardo è tra le realtà dove i contestatori di carta verde e vaccino possono continuare a manifestare. Il motivo? Non aver mai creato situazioni di pericolo o tensione, anche se comunque una stretta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Intanto, però, circa duecento persone si sono ritrovate all’evento organizzato in piazza da “Sa Defenza” per urlare tutta la loro rabbia e contrarietà ai green pass e ai vaccini. Dalla cima della scalinata si stanno alternando gli interventi del presidente del gruppo Valter Erriu e di altri manifestanti. Molti non indossano la mascherina e non c’è sempre il rispetto del distanziamento.

A controllarli, a distanza, i carabinieri, come nelle scorse settimane. Dal palco gli slogan urlati e che raccolgono applausi sono più che noti: “No a green pass e vaccino, siamo contro questo siero sperimentale. Siamo nati e volgiamo restare liberi. Rifiutiamo questo sistema di cose che sta facendo morire, quando i dominatori abusano delle loro funzioni diventano dei tiranni”.

