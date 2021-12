Cabras

Protagonisti oggi di una speciale seduta del Consiglio comunale dei ragazzi

Una speciale seduta di Consiglio Comunale dei ragazzi ha avuto come protagonisti stamattina a Cabras gli alunni della seconda classe della Scuola Secondaria di I grado, impegnati in una lezione di Educazione Civica.

Gli alunni hanno portato idee e proposte di miglioramento per il paese all’attenzione del sindaco Andrea Abis, del consigliere con delega all’Istruzione Ferdinando Sechi e ide Responsabile dei Servizi Demografici Marco Meli. Presente anche il dirigente scolastico Paolo Figus.

Il sindaco Abis e il consigliere Sechi hanno consegnato agli studenti un opuscolo preparato dai Servizi Demografici e alla Cittadinanza del Comune, all’interno del quale sono racchiusi i concetti dell’essere cittadini e cittadine, dal momento della nascita, quando si viene registrati all’Anagrafe, per arrivare alla maggiore età, quando si ottiene il diritto di voto. Nel libricino non mancano i riferimenti agli organi istituzionali e alla storia locale.

“È fondamentale che sia chiara in noi l’idea di appartenere a una comunità all’interno della quale siamo liberi nel pieno rispetto delle regole della democrazia”, ha spiegato ai ragazzi il sindaco Andrea Abis. “Ognuno di noi ha dei diritti e dei doveri ben precisi che sono una garanzia per il benessere della cittadinanza”.

“Quello che è stato consegnato ai ragazzi è un vademecum che li accompagnerà nel tempo”, ha detto il consigliere Ferdinando Sechi. “Narra il percorso intrapreso da chi ci ha preceduti e prepara al futuro. Conoscere la storia è importante non solo per affrontare la propria vita ma anche per apprezzare difendere e migliorare il territorio”.

Fra le proposte di cambiamento per Cabras che hanno citato gli studenti, consiglieri per un giorno, è emersa in particolare quella per la creazione di uno skatepark, la manutenzione dell’edificio delle scuole di via Trieste, della viabilità pubblica, la risistemazione del campo da calcio del Sacro Cuore e la creazione di uno stadio.

“Si tratta di interventi significativi”, hanno detto gli amministratori comunali di Cabras, “la maggior parte dei quali abbiamo già in programma e che da questo momento assumono un valore ancora più grande perché a richiederli sono i nostri ragazzi”.

Venerdì, 17 dicembre 2021