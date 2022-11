Il piano suggerisce che la parte antica del cimitero sia ristrutturata con materiali utilizzati in quel periodo storico, come il travertino, con riduzione in cassetta dei feretri esistenti e loro posizionamento nello stesso punto in spazi minori, con le lapidi realizzate in marmo di carrara nelle varianti grigie nuvolate o bardiglio.

Si è approvata quindi la proposta di ampliamento dei progettisti che – come detto – si sono ispirati alle tombe millenarie tipiche delle aree archeologiche del Sinis, caratterizzate da intagli precisi e geometrici nell’arenaria, presenti anche nelle cave antiche del territorio. Dominante nell’ampliamento sarà proprio l’arenaria che rivestirà volumi e incavi geometrici con elementi lapidari in basalto o biancone, a replicare ciò che il territorio evoca.

L’ampliamento cimiteriale prevede 1.650 loculi areati, 90 non areati, 10 postazioni di inumazione a terra, 1.960 cellette ossario, 150 per la cremazione, 450 spazi sepoltura in tombe e cappelle familiari.

Più di 1700 loculi. Il via libera in Consiglio comunale

Le tombe millenarie di San Giovanni di Sinis

“Nel nostro mandato”, ha detto Abis, “abbiamo dato grande attenzione alle criticità di decadimento del cimitero comunale, dando priorità all’ampliamento dell’area ormai satura, questioni che oggi costituiscono un problema serio che accomuna moltissime città, diventando una sorta di emergenza nazionale”.

“Con particolare impegno siamo riusciti a non far mancare mai la sepoltura a nessuno”, ha proseguito il sindaco, “e stiamo prendendoci cura dell’intera area con investimenti che in soli quattro anni supereranno i 600.000 euro. Sottolineo l’importanza del lavoro amministrativo svolto dagli uffici comunali che con la nuova organizzazione stanno regolamentando efficacemente il servizio cimiteriale, anche attraverso la costituzione di una compiuta anagrafica delle tombe su base georeferenziata e il processo di rinnovo delle concessioni, fondamentale per alimentare i costi della gestione. Entro pochi mesi si provvederà alla messa all’asta dei lotti delle cappelle e delle tombe nella nuova area”.

A illustrare il piano regolatore, con una esposizione articolata sulla pianificazione e la scelta architettonica pensata per la nuova ala del cimitero comunale, è stato l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano.

“In questi decenni abbiamo sempre operato in regime di urgenza”, ha evidenziato Giordano, “in particolare per la presenza di spazi limitati per la sepoltura, per il dovuto adeguamento alla normativa vigente e con l’esigenza di ristrutturare la parte interna dell’area, in particolare per quella più antica, che necessita di risorse importanti per la risistemazione”.

L’assessore si è quindi soffermato sui numerosi interventi già realizzati fino a oggi, a partire dal 2018, per un totale di 438.000 euro, per opere di manutenzione straordinaria, la costruzione del muro di recinzione della nuova area di ampliamento, l’inserimento di nuovi blocchi di loculi. A breve, inoltre, partiranno ulteriori lavori volti a migliorare l’accessibilità dell’area interna della parte storica e per la rifinitura del muro di recinzione e abbellimento della parte nuova, con una spesa di ulteriori 150.000 euro.

“La giunta”, ha proseguito Giordano, “ha approvato qualche settimana fa il progetto di realizzazione di due assi di camminamento lungo la parte centrale del cimitero antico e nella parte delle nuove tombe a terra del vecchio ampliamento. Questa soluzione permetterà a tutti, in modo particolare ad anziani e disabili, di spostarsi con facilità laddove prima era più complicato. Interverremo anche con alcune manutenzioni straordinarie urgenti”.

“Occorre utilizzare una logica programmatoria che limiti al minimo le espansioni del cimitero nel tempo, con un relativo aumento del consumo di suolo e dei costi di realizzazione e gestione degli ampliamenti”, ha detto ancora l’assessore ai Lavori pubblici. “La soluzione tecnica è quella di efficientare la rotazione tra la prima e la seconda sepoltura: se al giorno d’oggi le concessioni durano venti anni e occorre necessariamente rinnovarle per altri venti prima di poter procedere all’estumulazione, il nuovo sistema di loculo areato permetterà di ridurre i tempi di prima sepoltura, che consentono la traslazione delle salme in cellette ossario già dopo 10-15 anni. La seconda sepoltura renderà possibile il ricongiungimento dei congiunti, con possibilità di riutilizzo delle stesse lapidi”.