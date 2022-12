A Cabras un gruppo di Protezione civile per gestire le emergenze durante alluvioni e incendi

Cabras Il Consiglio comunale ne ha approvato l’istituzione all’unanimità. Il bando nel sito del Comune Cabras avrà un gruppo comunale di Protezione Civile. L’approvazione del Regolamento che ne prevede l’istituzione è stata accolta all’unanimità dal Consiglio comunale in una delle ultime sedute. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis ha presentato la proposta ritenendo fondamentale l’apporto di un sistema di volontariato per far fronte alle numerose e diversificate esigenze della protezione civile. L’Avviso pubblico per la selezione dei volontari è stato pubblicato questa mattina e fino al prossimo 16 dicembre tutti gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione. “Stiamo procedendo in maniera spedita nell’organizzazione del sistema di protezione civile comunale. Dopo aver approvato il piano comunale di protezione civile, uno strumento fino a oggi inedito per Cabras, ora mettiamo le basi per la costituzione di un gruppo di cittadini volontari che dovrà essere operativo quanto prima nella gestione delle emergenze e nelle fasi della prevenzione dei rischi e in particolare dei fenomeni alluvionali e degli incendi estivi”, ha detto il sindaco Andrea Abis.

Andrea Abis

Secondo il Regolamento approvato il gruppo sarà iscritto, ai sensi delle direttive della Regione Sardegna, nell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile e nell’Elenco Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vi possono aderire uomini e donne residenti nel Comune di Cabras, di età non inferiore a diciotto anni e non superiore ai sessantacinque e – qualora dovessero essere necessarie particolari competenze tecniche – potranno essere inseriti i residenti di altri Comuni che non siano iscritti in altri gruppi. Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i sessantacinque e i settantacinque anni, i quali avranno però esclusivamente impegni non operativi. Il Gruppo sarà costituito dal sindaco o da un suo delegato che lo presiede, da un coordinatore e il suo vice, dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea dei volontari. Per iscriversi occorre presentare domanda utilizzando il modulo allegato al bando, reperibile nella sezione Bandi e Avvisi del sito istituzionale dell’Ente. Coloro i quali saranno reputati idonei, saranno sottoposti a un colloquio motivazionale e all’accertamento dei requisiti fisici e psicologici, tramite specifica certificazione medica. Tutti i componenti del gruppo dovranno seguire dei corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni, anche attraverso la collaborazione di personale accreditato con specifiche competenze. Il Gruppo Comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dirette dipendenze del Sindaco o di un suo delegato incaricato in ragione delle funzioni di supporto, per il tramite del coordinatore. Per il funzionamento del gruppo sarà il Comune a mettere a disposizione in comodato d’uso il materiale e le attrezzature che saranno necessarie ma potranno concorrere all’approvvigionamento anche altri enti quali la Regione Sardegna. “Visto che i cittadini non si sono mai costituiti spontaneamente nella forma dell’associazione autonoma di volontariato”, spiega il primo cittadino, “abbiamo deciso di deliberarne la costituzione attraverso la forma del gruppo, facendo proprie tutte le incombenze gestionali e di responsabilità come invece accade nelle associazioni autonome. Crediamo che a Cabras e Solanas possano esserci molte figure interessate ad attivarsi per il bene della comunità”. Venerdì, 2 dicembre 2022

