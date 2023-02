A Cabras un Giovedì grasso con frittelle, maschere e tanta allegria

Cabras

Doppio appuntamento in piazza Don Sturzo per festeggiare in compagnia

Un Giovedì grasso con tanti colori e maschere in piazza Don Sturzo a Cabras per la gioia di adulti e bambini, che potranno festeggiare in allegria e spensieratezza il Carnevale.

Il primo appuntamento di giovedì 16 febbraio sarà la tradizionale sfilata in maschera dei bambini delle scuole di Cabras e Solanas: partenza alle 10 da piazza Don Sturzo (chiusa al traffico). I bambini – accompagnanti da insegnanti e personale scolastico – vivranno una mattina tra musica, giochi e animazione. Fino alle 12 i bambini potranno gustare frittelle e dolci tipici del Carnevale, sfoggiando maschere colorate e divertendosi con gli animatori.

La giornata prosegue poi nel pomeriggio: alle 15 bambini, genitori e nonni potranno nuovamente ritrovarsi in piazza Don Sturzo per una festa in maschera. Saranno presenti nella piazza anche alcuni stand per la vendita di dolci.

“Si tratta di un evento veramente tanto atteso da tutti i bambini e dalle famiglie, durante il quale ci si immerge nello spirito goliardico che accompagna la festa più divertente dell’anno. Vogliamo fare in modo che i cittadini godano il più possibile le piazze del paese, ritrovandosi attraverso momenti di aggregazione” ha spiegato l’assessore alla cultura, turismo e spettacoli, Carlo Trincas.

L’amministrazione comunale – che organizza l’evento – ha previsto anche un servizio di accompagnamento per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Solanas e della scuola dell’infanzia di via De Gasperi: arriveranno in piazza e rientreranno poi nelle scuole con l’autobus comunale.