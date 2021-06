A Cabras un’estate tra concerti, cultura e sport. Il calendario degli appuntamenti

“Si profila una stagione con molte presenze turistiche e questa è una notizia davvero importante per l’economia di Cabras”, ha commentato il sindaco Andrea Abis, “ed è per questo che abbiamo programmato un’estate ricca di eventi musicali e culturali, all’insegna dell’avvio alla normalità e dell’attenzione alle regole”.

“La promozione culturale è punto cardine della nostra programmazione”, ha sottolineato l’assessore alla Cultura, agli Spettacoli, allo Sport e al Turismo Carlo Trincas, “ci sarà spazio per diversi target e diverse tipologie di eventi, con una grande attenzione agli artisti sardi e locali. Grazie al lavoro sinergico svolto dall’amministrazione comunale con i diversi partner del territorio abbiamo messo in piedi un calendario ricco e diversificato”.

