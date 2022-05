Cabras

Verranno coinvolti i giovani locali. Lo curerà Antonio Politano, giornalista che realizza reportage per La Repubblica e National Geographic Italia

In occasione del Festival Internazionale dell’Archeologia, la Fondazione Mont’e Prama in collaborazione con il Comune di Cabras e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e le Attività Culturali, promuove il workshop di fotografia e scrittura breve dal titolo “Reportage di Patrimonio ® Formare per narrare”, a cura di Antonio Politano. Fotografo e giornalista, Politano realizza reportage per diverse testate, principalmente per La Repubblica e National Geographic Italia.

Il workshop si articola in tre momenti formativi, alcuni in presenza presso il centro polivalente del Comune di Cabras, altri da remoto sulla piattaforma Zoom. Seguirà una quarta fase di preparazione della mostra, durante la quale verranno posizionati nel centro storico del paese i pannelli con i lavori dei partecipanti.

Promotori del corso sono i ragazzi della Consulta Giovani Cabras, che insieme all’Area Marina Protetta e MedSea, intendono coinvolgere il maggior numero di coetanei possibile affinché si sentano partecipi all’interno di un evento di promozione del territorio e, contemporaneamente, possano accedere a un’opportunità di formazione per gli amanti della fotografia.

Si parte lunedì 30 maggio con un’introduzione generale online. Il giorno successivo verranno presentati i primi elementi di fotografia, con un laboratorio previsto per mercoledì primo giugno. Il secondo momento, questa volta in presenza, è fissato nei giorni di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno, con le esercitazioni sul campo e la verifica di avanzamento dei lavori.

I reportage finali del corso verranno presentati e valutati da una giuria. La consegna degli elaborati da parte di ciascun allievo è prevista per domenica 19 giugno.

“Il territorio verrà raccontato attraverso le immagini, con l’obiettivo di stimolare il talento creativo a beneficio dell’intera comunità”, spiega il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni. “Il Festival dell’Archeologia si propone come un evento ampio e di forte impatto, arricchito da iniziative ed eventi che attraverso la partecipazione di professionisti come Politano, intendono presentare Cabras al grande pubblico nella sua veste migliore”.