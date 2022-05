Cabras

Ai vincitori verranno consegnati buoni per l’acquisto di libri

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cabras, attraverso la Biblioteca comunale e in stretta collaborazione con gli insegnanti dell’Istituto comprensivo, propone un contest di promozione della lettura come contributo alla crescita culturale ed umana dei bambini e ragazzi.

Il concorso si articola in due sezioni: bambini, dedicata agli studenti della scuola primaria; ragazzi, per chi frequenta la scuola secondaria di primo grado.

I partecipanti sono chiamati a leggere almeno tre libri nel periodo di tempo compreso tra maggio e dicembre 2022, scegliendo liberamente tra le proposte letterarie presenti in biblioteca, anche su consigli delle loro insegnanti.

Il concorso premierà con buoni per l’acquisto di libri i tre ragazzi che avranno letto di più nel periodo di tempo indicato. Per incentivare un maggiore partecipazione, per ogni libro letto i ragazzi potranno condividerne via social la foto con una loro breve recensione, taggando i canali Facebook e Instagram della biblioteca.

“L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani al valore della lettura, superando le difficoltà che oggi sono spesso legate a una forte digitalizzazione, ma sempre andando loro incontro anche prevedendo l’ausilio di supporti attuali e facendo percepire il libro come un tesoro da scoprire”, afferma la consigliera delegata alle attività bibliotecarie, Paola Deiala. “Basilare è la collaborazione promossa dalla biblioteca tra le agenzie educative del territorio, in particolare con l’istituzione scolastica, per valorizzare la centralità del libro come strumento di scoperta del mondo, di maturazione di capacità di analisi e spirito critico”.

L’attività in programma amplia l’invito alla lettura presso la biblioteca attraverso una modalità giocosa, con un po’ di sana competizione.

Le premiazioni si svolgeranno durante un evento conclusivo, alla presenza di uno degli scrittori preferiti dai giovani.

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa e il regolamento del concorso, ci si può rivolgere presso la biblioteca di Cabras, in via Matteotti e al numero 0783 290321.