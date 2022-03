Cabras

Si guarda alla grande iniziativa Archeologika 2022 voluta dalla Regione

Un anno fa anche a Cabras si combatteva una sorta di guerra, fatta di lettere, delibere, ordinanze: in gioco il futuro di Mont’e Prama, dei suoi Giganti, che aveva opposto il Comune alla Sovrintendenza. Poi la pace, e un anno dopo proprio a Cabras quella che è sembrata una sorta di Yalta con tutti seduti a discutere di come in Sardegna si possa lavorare insieme per valorizzare quell’immenso tesoro che sono i beni archeologici.

Un confronto a più voci che ha anticipato i temi al centro di Archeologika 2022, la seconda edizione del progetto con cui l’assessorato del Turismo della Regione Sardegna si propone di promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine dell’immenso patrimonio archeologico dell’Isola e che nel mese di giugno prevede una grande mostra, all’interno della passeggiata coperta del Bastione di Cagliari.

“Una giornata speciale”, l’ha definita in apertura di lavori il sindaco di Cabras Andrea Abis, che ha ricordato appunto come appena un anno fa Cabras fosse al centro di un “duro e aspro confronto tra il Comune la Soprintendenza Archeologica dettato da “differenze di ruoli e sopratutto di approcci”. Dissapori, ha spiegato Abis, superati con la creazione della Fondazione, l’organismo dove tutti i soggetti interessati sono rappresentati e si possono correttamente confrontare. Il sindaco di Cabras ha sottolineato “lo stretto legame che esiste tra il patrimonio dei beni culturali e paesaggistici di Cabras e i progetti di sviluppo dell’intera zona” e ha ricordato come “a ogni euro investito nella valorizzazione dei beni culturali, corrisponda un indotto di un euro e ottanta centesimi”. Abis ha anche sottolineato la necessità di rendere accessibile e decorosa l’area degli scavi.

Patricia Olivo, segretaria regionale del Ministero della Cultura, ha ricordato le importanti risorse appena stanziate: 2 milioni e 800 mila euro da destinare nei prossimi 9 anni ai restauri, 600 mila euro agli ulteriori scavi di Mont’e Prama, e 150 mila euro per il restauro della chiesa di San Giovanni di Sinis.

Particolarmente significative le considerazioni espresse dalla soprintendente Monica Stochino che ha sottolineato come “un bene culturale se decontestualizzato perda il suo valore e la sua capacità di contribuire alla conoscenza più generale e alla crescita del sentimento di appartenenza delle comunità “ e che, quindi, gli espropri visti in passato non siano più pensabili.

Il soprintendente Bruno Billeci ha parlato delle unicità del paesaggio della Sardegna, che vede una “perfetta integrazione tra beni culturali e paesaggio”. A questo proposito da lui è arrivato il monito a valutare bene i progetti di nuove numerose centrali eoliche, che rischiano di mettere a repentaglio la particolarità dell’Isola. Billleci ha suggerito di “pensare non a un turismo veloce ma a un turismo lento, che educhi i visitatori a fruire in maniera sostenibile delle bellezze dei luoghi e dei beni”.

Di diverso avviso Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, che ha raccomandato di tener conto nella tutela dei beni archeologici e paesaggistici anche del “ruolo e delle esigenze dei sardi”. Per evitare che proprio ai sardi resti pure “un bel paesaggio da ammirare, ma rimanendo poveri”.



Antony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama, ha illustrato il metodo di lavoro che ha inteso adottare alla guida della Fondazione, basato sulla “ responsabilità, sulla chiarezza e sull’ascolto e apertura a tutti i contributi”. Muroni ha ricordato come la Fondazione si trovi a dover gestire importanti risorse: “12 milioni di euro in tre anni, con cui bisognerà assicurare, tra l’altro, gli interventi di manutenzione e di restauro dei reperti”. Da Muroni è arrivata anche un’ importante precisazione: “La Fondazione non chiederà per il momento la concessione per eseguire i nuovi scavi, fino a quando non avrà infrastrutture idonee a ospitare un deposito in grado di effettuare una prima catalogazione e restauro in condizioni di dare un supporto adeguato a chiunque faccia lo scavo” .

L’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa si è detto particolarmente soddisfatto dell’esito della due giorni di Cabras e ha anticipato alcune previsioni sulla stagione turistica che si “prospetta molto positiva e ai livelli che forse superereranno anche quelli del 2019, considerate le prenotazioni già ricevute dalle strutture ricettive”.

“Certo mancheranno i russi”, ha detto l’assessore Chessa, “un disastro per il turismo, ma è meglio che non vengano, meglio avere una democrazia sana e pulita e di pace”. Chessa ha quindi proseguito : “Nel 2021 nonostante la pandemia il Pil della Sardegna è cresciuto grazie al turismo e ci riusciremo anche nel 22, pure senza i russi. Ci rivolgeremo ad altri turisti e ad altre forme di turismo”.

Nel corso della mattina sono intervenuti anche: Alberto Moravetti, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Mont’e Prama; il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana; Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini e Giorgio Murru direttore scientifico di Archeologika 2022.

Lunedì, 7 marzo 2022