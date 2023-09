A Cabras tutto esaurito per i laboratori con le stelle al Festival della Bottarga

E poi ancora domani, domenica 10 settembre. La domenica della bottarga avrà inizio con l’apertura dell’area expo e della Piazza del Gusto in Piazza Don Sturzo alle 11: già dal mattino sarà possibile acquistare i prodotti ma anche i piatti cucinati dai ristoranti partecipanti. Sempre alle 11, ma alla Peschiera Pontis, riprenderanno anche gli appuntamenti con i laboratori con le stelle, un’esperienza culinaria guidata dallo chef stellato Salvatore Camedda del ristorante Somu, abbinata ai vini della Cantina Contini, sommelier Andrea Balleri, e presentata da Luciana Squadrilli di Food&Wine.

Prodotti, sapori e profumi che sono anche al centro delle iniziative che preparano e accompagnano gli ospiti e i protagonisti verso il Festival della Bottarga – Speciale Vernaccia. Nei giorni scorsi è stato fatto recapitare ai due chef ospiti, Francesco Brutto e Alessandro Bellingeri, un pacco contenente la bottarga di Cabras, la Vernaccia e una selezione delle migliori paste e del miglior riso del territorio. Una promozione indiretta dei prodotti d’eccellenza che caratterizzano il Sinis e l’Oristanese, oltre che un modo per dare la possibilità ai due chef di arrivare preparati al grande evento di oggi e domani.

Alle 18, l’evento “Lo Spirito del Sinis” si preannuncia come un importante momento di dibattito che vedrà la partecipazione dell’assessora dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna, Valeria Satta, Andrea Abis, sindaco di Cabras, Alberto Pippia, sindaco di Baratili, Alessandro Murana, presidente Gal Sinis, Luciana Squadrilli di F&W, Giuliano Cossu, presidente del Consorzio Pontis, e Mauro Contini, presidente del Consorzio Vernaccia. Al dibattito seguirà una degustazione guidata (alle 18.45), in cui la bottarga incontrerà gli altri sapori del Sinis: una delizia per il palato a cura di Slow Food Sardegna.

Intanto, piazza Don Sturzo si preparerà ad accogliere l’apertura dell’area Expo e della Piazza del Gusto, alle 18. Qui i visitatori potranno incontrare le eccellenze gastronomiche del territorio e degustare i piatti preparati per l’occasione dai sei ristoranti della piazza (la Brace, Sa Pedrera, MaluEntu, Sa Bell’e Crabasa, i Giganti).

Dopo l’anteprima di ieri, entra nel vivo oggi a Cabras il Festival della Bottarga, che quest’anno propone un’edizione speciale con una spalla d’eccezione, la Vernaccia. Partenza migliore non poteva esserci: tutti i laboratori proposti sono già al completo.

Gli appuntamenti in programma oggi e domani

Alle 16.30 si raddoppia con il laboratorio guidato dallo chef stellato Alessandro Bellingeri, dell’Osteria Acquarol, con la presentazione di Lara de Luna de La Repubblica, sommelier Andrea Atzori cantina Contini. In piazza Eleonora, alle 18, inizia il contest “Colpi di Vernaccia”, una sfida tra barman per creare cocktail eccezionali da abbinare alla bottarga. Una giuria specializzata premierà il migliore in diverse categorie.

Un gruppo selezionato di sei barman (Marianna Angius, Tony Congia, Samuele Frau, Maurizio Sanna, Claudio Schirru, Michele Spallone) darà prova delle proprie abilità nella creazione di cocktail di categoria after dinner any time. Ma c’è una sfida in più: ogni cocktail dovrà essere accompagnato da un finger food a base di bottarga.

Alle 18.45, gli spettatori potranno godersi lo show cooking “Sguardi Curiosi”, in cui lo chef Alessandro Bellingeri dialogherà con Giulia Salis de Linkiesta Gastronomica, mentre il sommelier Andrea Balleri della Cantina Contini e del Consorzio della Vernaccia delizierà i presenti con alcune preparazione a base di Vernaccia e altri prodotti enologici locali.

Alle 19.45, il secondo show cooking della giornata, “Cose di Casa”, un dialogo tra lo chef Salvatore Camedda del ristorante Somu ed Enrico Gaviano de La Nuova Sardegna. I vini della Cantina Contini e del Consorzio della Vernaccia saranno il complemento perfetto per questa esperienza culinaria.

La serata avrà il suo clou alle 21 con la premiazione del miglior ristorante della Piazza del Gusto: una giuria di giornalisti premierà il miglior piatto preparato durante il Festival. Un perfetto antipasto prima della grande festa finale. Le strade del centro storico di Cabras si trasformeranno nuovamente in un palcoscenico vivace tra spettacoli itineranti, performance di teatro circo curate da Circo Maccus e momenti musicali con il duo Rock di Fabrizio Annis.