“Per me è stata dura portare al termine la corsa”, ha raccontato il sindaco Andrea Abis che ha preso parte alla processione, “ma San Salvatore per noi è anche questo. Santu Srabadoi è fatica, sudore, passione e devozione, un evento fortemente identitario che caratterizza e rappresenta la nostra comunità”.

Numeroso il pubblico che ha seguito lungo l’itinerario is curridoris. Tante anche le persone che hanno voluto prendere parte alla solenne processione e alla celebrazione della messa officiata dal parroco monsignor Giuseppe Sanna e da Don Michel Luisi e svolta la mattina nel villaggio di San Salvatore, vestito a festa per l’occasione. Alla funzione religiosa hanno preso parte, insieme al sindaco Andrea Abis e al presidente del Comitato Nicola Poddi, il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo e il questore Giuseppe Giardina.

Anche ieri il voto è stato rinnovato. I circa ottocento curridoris, con il saio bianco, i piedi scalzi e di corsa, hanno riportato la statua di San Salvatore dal villaggio di San Salvatore alla Pieve di Santa Maria Cabras, in ricordo di quell’assalto dei saraceni, quando la statuetta fu portata in salvo da coraggiosi pescatori e agricoltori del paese. Il percorso inverso rispetto a quello che nella giornata di sabato li aveva visti protagonisti della corsa dal centro abitato al villaggio nelle campagne del Sinis.

Is curridoris

La messa nel villaggio di San Salvatore

Il sindaco e il presidente del comitato San Salvatore insieme a prefetto e questore di Oristano

Fonte: Link Oristano

