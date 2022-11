Cabras

L’autore Giacomo Mameli dialogherà con Anna Maria Capraro

Prosegue la rassegna letteraria “Istantanee d’Autore” promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cabras e dalla biblioteca comunale. Venerdì 11 novembre, alle 18 presso il centro polivalente, Giacomo Mameli presenterà in una conversazione con la professoressa Anna Maria Capraro il proprio romanzo Hotel Nord America, pubblicato dalla casa editrice Il Maestrale.

Giacomo Mameli è sociologo, scrittore e giornalista di Perdasdefogu, paese natale in cui ricopre il ruolo di direttore artistico nel vivace e affermato festival “SetteSere, SettePiazze, SetteLibri” che annualmente propone autori del repertorio nazionale e internazionale. Impegnato in prima persona nella promozione culturale e sociale – è referente principale dell’associazione Pro loco Foghesu – e in generale della realtà sarda, Mameli è stato anche ideatore e direttore del mensile SardiNews, pubblicato dal 2000 al 2015. Nel 2019 ha ricevuto il premio ‘Sa Ilonzana”, istituito dall’omonima associazione culturale di Ottana. Ha pubblicato numerosi saggi e romanzi, tra cui Come figlie, anzi (Cuec, 2017) e Le ragazze son partite (Il Maestrale, 2020).

Hotel Nord America è stato pubblicato a luglio 2020 e ha riscosso notevole successo, tanto da vincere l’XI edizione del Premio FuggiStoria per la categoria “Diari, epistolari & memorie”. Il romanzo si apre in epoca fascista: siamo nel 1939, 22 giovanissime ostetriche dell’Università di Bologna vengono inviate, con ordine perentorio, in Sardegna. Il regime fascista cerca, in questo modo, di trovar rimedio a un altissimo tasso di morti per parto o nella primissima infanzia, dovute senz’altro alle deplorevoli condizioni igienico-sanitarie, alle malattie, alla mancanza di servizi essenziali.

Tra le emozionate neolaureate vi è Ida Naldini, la protagonista, che viene inviata prima a Nuoro poi a Foghesu (alias Perdasdefogu) dove passerà il resto della sua vita, sposandosi e costruendo una famiglia in questa povera ma vivace comunità. Attraverso il racconto della vita di Ida, si percorrono importanti pagine di storia – dal 1939 al 1979 – filtrate nel contesto di un piccolo paese alle falde del Gennargentu. Hotel Nord America è un romanzo di notevole statura storica e sociologica che racconta la vita di una donna realmente vissuta e di cui l’autore traccia un tenero ma preciso ritratto.

Il cartellone di “Istantanee d’Autore” si propone di far vivere al pubblico momenti di piacevole intensità letteraria attraverso una serie di incontri con autori di rilievo nel panorama regionale. La rassegna è stata felicemente inaugurata con Cristian Mannu (Ritratto di donna, Mondadori 2022).

