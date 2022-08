Quello proposto da Abis non sarà però l’unico progetto civico alle prossime amministrative. Nei giorni scorsi l’ex sindaco Efisio Trincas e i consiglieri comunali Maria Carla Sanna, Alessandra Lochi, Gian Piero Meli, Sara Meli, Antonello Fara, Federica Pinna e Antonello Manca avevano annunciato la nascita di un folto schieramento , anche quello civico, in opposizione a quello dell’attuale sindaco.

Il civismo è uno dei punti cardine su cui insiste Abis. “La distinzione partitica e ideologica”, ha proseguito il sindaco in carica, “non ha alcun senso in un contesto di comunità come il nostro. Ragioniamo ognuno con le proprie idee sui progetti utili alla comunità”.

“Stiamo realizzando grandi cose”, ha detto Abis, “abbiamo tanti progetti in elaborazione e credo che abbiamo l’obbligo morale e civico di portarli a compimento. Non bastano cinque anni”.

Fonte: Link Oristano

