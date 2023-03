A Cabras scontro in aula sulla Fondazione Mont’e Prama. “Il sindaco lasci il Cda”

Cabras

Nuovo duro attacco dalla consigliera Alessandra Lochi

Ancora nervi tesi tra il Comune di Cabras e la Fondazione Mont’e Prama. Ieri sera in Consiglio comunale il tema è stato affrontato a lungo, con il sindaco Andrea Abis chiamato a rispondere alle interrogazioni presentate il mese scorso dalla consigliera Alessandra Lochi, del gruppo Cabras Popolare Progressista. E ancora una volta l’esponente del Pd ha invitato il primo cittadino a dimettersi dal Consiglio di amministrazione dell’ente che si occupa della valorizzazione di tutto ciò che ruota attorno ai Giganti di Mont’e Prama. Abis ha parlato anche dei trasferimenti della quota degli incassi per l’accesso ai siti museali che il Comune attende dalla Fondazione. La posta in gioco, come chiarito dallo stesso sindaco, è di 527.000 euro.

Ad Abis è stato chiesto di spiegare in aula perché a dicembre 2022 il bilancio di previsione 2023 della Fondazione fosse stato approvato dal Cda, senza il suo voto favorevole. Il sindaco ha sottolineato che mancava il parere scritto favorevole dei revisori dei conti.

“Seppure a malincuore”, ha detto Lochi, “devo prendere atto che le risposte non possono considerarsi in alcun modo soddisfacenti. La sua narrazione, signor sindaco, rappresenta, se mai ce ne fosse bisogno, la desolante certificazione di una situazione di fatto acclarata e di dominio pubblico, ormai da mesi. Una situazione che, ricorrendo a un eufemismo, si potrebbe definire, in prima battuta, imbarazzante”.