A Cabras primo incontro pubblico sul Piano particolareggiato del centro matrice

Cabras

Una scheda tecnica per ogni edificio spiega quali interventi saranno possibili

L’amministrazione comunale di Cabras ha convocato per mercoledì 11 ottobre, alle 18 nel centro polivalente di via Tharros, un incontro pubblico con tutti i portatori di interesse per un confronto sul Piano particolareggiato del centro matrice di Cabras e Solanas. Saranno presentati i dettagli del piano e si avvieranno gli approfondimenti coinvolgendo cittadini e tecnici.

Il Ppcm era stato approvato in Consiglio e pubblicato sul sito del Comune lo scorso maggio. A seguito della pubblicazione sul Buras, avvenuta ad agosto, si è aperta la fase in cui è possibile formulare delle osservazioni, prima della approvazione definitiva del Piano. La scadenza per la presentazione delle osservazioni, inizialmente fissata per il 2 ottobre, è stata posticipata di un mese, al 2 novembre.

Il Ppcm è costituito da circa 1.500 schede, una per ogni edificio all’interno del centro matrice di Cabras e Solanas. Per ognuno è stata identificata la datazione, considerando come storici quelli edificati prima del 1950, e sono state realizzate due tabelle indicative: una contiene le prescrizioni da rispettare per un intervento edilizio, l’altra fornisce delle indicazioni generali, dei consigli utili per un migliore risultato dell’intervento.

“Prosegue il nostro lavoro per consentire che Cabras si doti in tempi certi di questo strumento, fondamentale per lo sviluppo urbano, sociale e culturale della nostra cittadina”, ha spiegato il sindaco Andrea Abis. “Abbiamo atteso la fine dell’estate per avviare concretamente la fase partecipativa pubblica e consentire a tutti di analizzare nel dettaglio le schede, prima di giungere all’approvazione finale”.

Proprio per agevolare l’analisi dello strumento, l’amministrazione comunale ha previsto l’ incontro pubblico di mercoledì 11 e ha istituito uno sportello tecnico con il quale i tecnici che hanno redatto il Ppcm potranno chiarire dubbi e rispondere ai quesiti.