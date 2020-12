A Cabras parte il progetto “Un Natale per tutti”: aiuti a chi è in difficoltà Raccolta di generi alimentari promossa dall’amministrazione comunale con Anteas e Vincenziane

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa vuole dare il via a una vera e propria gara di solidarietà in collaborazione con le associazioni di volontariato Anteas Cabras e Vincenziane Sacro Cuore Cabras, che operano attraverso le due Parrocchie, quella di Santa Maria Assunta e quella del Sacro Cuore di Gesù.

La raccolta potrà effettuarsi presso i principali supermercati di Cabras. A causa delle restrizioni sanitarie non sarà possibile allestire gli stand delle associazioni ma in prossimità dell’uscita delle attività commerciali verranno posizionati dei contenitori riconoscibili tramite la locandina dell’iniziativa, all’interno dei quali si potranno riporre le donazioni. La distribuzione verrà effettuata sulla base di un apposito elenco stilato dal Servizio sociale comunale e dalle volontarie delle associazioni.

“Intendiamo promuovere e valorizzare il volontariato sociale – ha aggiunto l’Assessora Spanu -, le due associazioni si occupano annualmente da diverso tempo della raccolta di generi alimentari e di prima necessità e sono diventate un punto di riferimento per molte famiglie che si rivolgono a loro per chiedere aiuto. È importante che si crei e si mantenga salda la rete di cooperazione tra l’Ente e le associazioni al fine di portare a compimento interventi programmati in sinergia”.

Fonte: Link Oristano

