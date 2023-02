A Cabras nuovi cantieri Lavoras: si cercano nove operai

Cabras

Domande da venerdì prossimo 17 febbraio su Sardegna Lavoro

È in fase di pubblicazione l’avviso pubblico di selezione relativo al Programma integrato plurifondo “Lavoras – misura Cantieri nuova attivazione per l’annualità 2022”. A Cabras verranno impiegate nove figure a tempo determinato e per un periodo di sei mesi: sei operai generici per il ruolo di manovali edili e tre operai qualificati, nello specifico muratori per opere in pietra e mattoni.

“L’Oristanese è la terza provincia d’Italia per tasso di disoccupazione giovanile”, ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Assistenziali Laura Celletti, “un problema che si somma alla grave crisi economica che persiste nell’attuale periodo storico. Questo è un progetto di welfare sociale di rilievo perché dà sostegno ai soggetti impiegati, rendendoli protagonisti attivi, fornendo loro la possibilità di collaborare per realizzare, rigenerare e salvaguardare i beni comuni, rafforzando il senso di appartenenza agli stessi”.

L’avviso si rivolge ai disoccupati residenti o ai domiciliati a Cabras, iscritti al Centro per l’impiego di Oristano e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (Did). Tutti i candidati dovranno essere in possesso di patente di categoria B.

A partire da venerdì 17 febbraio e fino a mercoledì 22 gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, esclusivamente in modalità telematica sul portale www.sardegnalavoro.it, accedendo attraverso lo Spid o la tessera sanitaria e compilando il modulo online in tutte le sue parti. La graduatoria si baserà sulla durata della disoccupazione e sul reddito dei lavoratori ricavato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Sarà l’Aspal a procedere alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi, sulla base delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda. Per consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi è stato stabilito il principio della rotazione tra i lavoratori, secondo cui hanno la precedenza in graduatoria coloro che negli ultimi 24 mesi non hanno partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi.

“In continuità con le politiche avviate all’inizio del mandato”, ha detto il consigliere con delega al Decoro, Aree Verdi e Manutenzioni Carlo Carta, “questa amministrazione rinnova il bando di selezione per il progetto Lavoras, misura molto importante e attesa. Ci permette di programmare e portare a compimento, in accordo con l’ufficio tecnico comunale, una serie di interventi di manutenzione e decoro nel nostro territorio. Le figure che verranno selezionate saranno fondamentali. Andranno ad aggiungersi ai collaboratori tecnici dell’ente a partire dal secondo trimestre dell’anno, un periodo in cui la mole degli interventi aumenta in vista della stagione estiva, specie per la predisposizione delle borgate e del litorale”.

I soggetti ammessi nella graduatoria verranno convocati per una prova di idoneità entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa. Il Comune, entro cinque giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, provvederà a comunicare al centro per l’impiego competente i nominativi dei lavoratori che sono stati assunti.

Il Servizio Informacomunità dell’Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti è disponibile per informazioni e assistenza ai recapiti 0783 290446 – 340 862 8020 e presso le seguenti sedi: lunedì dalle ore 8 alle 12 – Cabras – Via Matteotti; martedì dalle ore 9 alle 12 Riola Sardo – Piazza Sardegna 2 (Biblioteca); martedì dalle ore 15 alle 19 – Cabras – Via Matteotti; mercoledì dalle ore 15 alle 18 – Riola Sardo – Piazza Sardegna 2 (Biblioteca); giovedì dalle ore 9 alle 12 – Cabras – Via Matteotti; venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 – Cabras – Via Matteotti.

Per ulteriori informazioni e supporto sono attivi anche il numero 070 7790900 e l’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Martedì, 14 febbraio 2023