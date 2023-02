A Cabras nessuno si candida per guidare il circolo del Pd

Cabras

Alessandra Lochi segretaria reggente

Si conclude con un nulla di fatto il congresso del circolo del Partito Democratico di Cabras. Ieri non sono state presentate candidature per la segreteria. Gli iscritti saranno riconvocati, a breve, per trovare un accordo sulla persona che dovrà guidare il partito in vista della campagna elettorale per le elezioni comunali di primavera. Fino a quel momento resterà in carica come segretaria reggente la consigliera comunale Alessandra Lochi.

Il voto per la segreteria nazionale ha visto vincere la mozione a sostegno di Stefano Bonaccini, con oltre il 90% delle preferenze espresse. Il presidente della Regione Emilia Romagna ha lasciato pochi voti agli altri candidati (Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli).

Per la segreteria provinciale c’è stato un vero e proprio plebiscito in favore dell’unica candidata, Maria Obinu , votata all’unanimità.

Il circolo di Cabras ha individuato i delegati per l’assemblea provinciale: oltre ad Alessandra Lochi, designata di diritto perché componente della commissione elettorale provinciale, sono stati scelti Pierangelo Cau, Luigi Meli, Luigi Masala. Luca Salis, Evaristo Sforza e Salvatore Madau.

Lunedì, 13 febbraio 2023