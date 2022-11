Ad aprire l’evento sarà Nando Faedda, vicepresidente della Camera di Commercio Cagliari Oristano, con il sindaco di Cabras, Andrea Abis, per i saluti istituzionali. Durante l’incontro, gli operatori verranno coinvolti anche in una passeggiata tra i paesaggi e la storia della Peschiera Mar’e Pontis ma anche in degustazioni di pietanze a base di bottarga e dei prodotti delle lagune di Cabras, a cura di Antonino Sanna, executive chef, e di presentazioni da parte di Giuseppe Carrus, giornalista del Gambero Rosso. Ci sarà spazio infine per l’esposizione dei prodotti e per incontri con i produttori del Consorzio Pontis e della cooperativa Pescatori e molluschicoltori Mistras, unici concessionari della pesca nelle lagune di Cabras.

La giornata, nata con la collaborazione del Consorzio Pontis e della cooperativa Pescatori e molluschicoltori Mistras, punta a valorizzare questo prodotto lavorato da secoli nella laguna del centro dell’Oristanese. Grazie alla presenza di circa 50 buyer, di cui 10 provenienti dall’estero, in particolare dalla Germania e dalla Danimarca, si vuole rafforzare l’incontro tra la domanda rappresentata dai potenziali compratori, tra cui ristoratori nazionali e internazionali di alto livello, e l’offerta dei produttori cabraresi, per spingere ancora di più la presenza della bottarga nei mercati, soprattutto esteri, dove continua a crescere l’interesse dei consumatori verso il ’caviale sardo’.

Per portare il caviale sardo nelle tavole dei ristoranti esteri. In arrivo 50 buyer, ospiti dell’iniziativa della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano

