A Cabras moto, musica e solidarietà per ricordare Antonello Camedda

Cabras

Appuntamento il 15 ottobre con la seconda edizione del memorial

Moto, auto d’epoca e tanta musica a Cabras per ricordare Antonello Camedda, per tutti Snello, motociclista scomparso in giovane età a causa di una forma di leucemia. L’appuntamento è per domenica 15 ottobre.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha come obiettivo raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Microcitemico di Cagliari e al reparto di Pediatria del San Martino di Oristano.

Appuntamento alle 10 con l’incontro in piazza Stagno e la messa in memoria di Camedda, nella chiesa di Santa Maria. Poi, alle 12, la partenza del giro in moto che toccherà Cabras, Torre Grande e Solanas, con un passaggio in cimitero per rendere omaggio a Snello.

Il pomeriggio la protagonista sarà la musica, a partire dalle ore 15, in piazza Stagno. Mariangela Puddu presenterà i gruppi e i musicisti Mothra, Acustic Diesis Trio, Angelo Atza, Steel Priest, Blueberry, The Dark Side, In Koma, The Borderlines e, da Sanremo, gli Sbandaband. E ci sarà spazio anche per lo street food.

Il memorial in ricordo di Antonello Camedda è promosso dai Giganti Bikers Motoclub di Cabras e patrocinato dal Comune. Gli organizzatori ringraziano Federica Piscedda, Matteo Vacca, Evaristo Sfora e i ragazzi dell’antincendio, Dea Soccorso, Mario Careddu, l’associazione Is Curridoris, Music Factory Oristano, Team 2000 e Villaurbana Music e coloro che collaboreranno alla riuscita della manifestazione.

Lunedì, 2 ottobre 2023