A Cabras la Tari è meno cara: riduzioni per utenze domestiche e non domestiche

Cabras

Approvato il nuovo regolamento 2021. Stanziati oltre 114mila euro

Si riduce la tariffa della Tari a Cabras per le utenze domestiche e non. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per la tariffazione dei rifiuti solidi urbani per l’anno in corso.

Il documento prevede una riduzione della tariffa fino al taglio massimo del 45%, in dipendenza della tipologia di attività, per le utenze non domestiche che hanno subìto pesanti perdite economiche dovute alle chiusure. Per questo scopo è stata messa a disposizione dal Comune una somma di 80.000 euro.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, sono state stanziate ulteriori risorse comunali, in aggiunta a quelle di ogni anno, pari a 34.500 euro, che permetteranno un abbassamento in questo caso del 45% dell’ammontare del tributo, sulla base dell’indicatore Isee del nucleo familiare richiedente il beneficio. La giunta comunale aumenterà la soglia dell’Isee ammesso alla richiesta consentendo l’accesso al beneficio a un maggior numero di persone.

Il totale delle risorse stanziate dall’amministrazione comunale per il taglio della Tari 2021 ai cittadini in difficoltà è di 114.500 euro.