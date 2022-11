A Cabras il primo borsino internazionale della bottarga - Sardegna

(ANSA) - CABRAS, 20 NOV - Nasce a Cabras il primo Borsino della bottarga prodotta nella laguna della costa centro-occidentale della Sardegna. L'occasione è l'evento "La Bottarga delle Lagune di Cabras", organizzato dal Centro servizi promozionali per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e finanziato dalla Regione, che si terrà martedì 22 novembre, dalle 11, alla Peschiera 'Mar'e Pontis'.

La giornata, nata con la collaborazione del Consorzio Pontis e della cooperativa Pescatori e molluschicoltori Mistras, punta a valorizzare questo prodotto lavorato da secoli nella laguna del centro dell'Oristanese. Grazie alla presenza di circa 50 buyer, di cui 10 provenienti dall'estero, in particolare dalla Germania e dalla Danimarca, si vuole rafforzare l'incontro tra la domanda rappresentata dai potenziali compratori, tra cui ristoratori nazionali e internazionali di alto livello, e l'offerta dei produttori cabraresi, per spingere ancora di più la presenza della bottarga nei mercati, soprattutto esteri, dove continua a crescere l'interesse dei consumatori verso il 'caviale sardo'.

Tra le principali novità dell'evento, ci sarà il primo borsino internazionale degli esemplari più prestigiosi e selezionati di bottarga di muggine pescato e lavorato proprio nelle lagune dell'Oristanese. Saranno una quindicina le baffe di qualità della bottarga di Cabras, dal peso che varia fino a 500 grammi, che saranno proposte ai compratori partendo da un costo base prestabilito.

Durante il borsino, ad illustrare ai potenziali compratori le peculiarità della bottarga di Cabras proposta e il legame con il territorio, sarà lo storyteller Davide Rampello. (ANSA).



