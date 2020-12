A Cabras il Comune distribuisce 116 pacchi natalizi alle persone in difficoltà

Tra i benefattori anche la Banca di Arborea, che ha contribuito con una somma di 5.000 euro per l’acquisto di prodotti sardi al cento per cento: agnello IGP, ravioli e olio extravergine d’oliva.

Oltre alle offerte dei privati cittadini, che a partire dall’8 dicembre hanno effettuato gli acquisti nei supermercati e nei minimarket del territorio, sono numerosi gli imprenditori, locali e non, che hanno partecipato alla raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa: le aziende agricole Sa Marigosa, Riso i Ferrari, Manunza, Gianni Meli; le macellerie Efisio Sanna e Carlo Meli; le aziende Casar, La casa del grano e Gregory Shop.

Si è svolta oggi la giornata conclusiva dell’iniziativa “Un Natale per tutti”, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali. Questa mattina l’assessora delegata Alessandra Spanu, coadiuvata dal sindaco Andrea Abis e dagli altri componenti della Giunta, ha proceduto alla distribuzione dei generi alimentari e di prima necessità alle famiglie in difficoltà.

“Il risultato raggiunto”, sottolinea il sindaco Abis, “è il frutto di un lavoro di squadra che non bisogna dare per scontato ed è bene alimentare sempre. Tenere salda la rete che unisce l’amministrazione alla comunità e alle diverse realtà associative è fondamentale per continuare a costruire insieme una società fondata sui valori di solidarietà e condivisione”.

Il Comune ha provveduto alla distribuzione dei generi di prima necessità già presenti al Banco alimentare nel centro polivalente di via Tharros, investendo ulteriori 10.000 euro per l’acquisto della merce presso le attività del paese che hanno aderito all’iniziativa.

“Sono fiera che l’iniziativa sia giunta alla sua terza edizione”, ha commentato l’assessora Spanu, “ritengo che in occasioni come questa si renda evidente il grande animo dei miei concittadini, che hanno partecipato alla donazione nonostante le difficoltà di un anno molto complicato. Sono stati tanti i ringraziamenti da parte dei nuclei familiari che hanno ricevuto i pacchi e a mia volta li rivolgo ai donatori”.

