A Cabras il Comune dà un taglio alla Tari. E sino a giugno non si paga per i dehors

Cabras Ieri il via libera del Consiglio comunale. Il sindaco Abis: “Agevoliamo famiglie e imprese” Una riduzione della Tari nella misura del 15% della parte variabile della tariffa e l’esenzione del Canone Unico Patrimoniale fino al 30 giugno 2022: sono queste le misure adottate dal Comune di Cabras per venire incontro a famiglie e imprese, messe a dura prova dal caro bollette. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis ha approvato ieri, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, due delibere che si propongono come importanti azioni di mitigazione delle criticità dell’economia attuale. “Si tratta di due interventi significativi per questa amministrazione e per la comunità. Nel caso della riduzione della Tari”, ha spiegato il sindaco, “proseguiamo con la politica che intende non innalzare le tasse locali e addirittura prevediamo uno sconto rilevante. Vogliamo agevolare le famiglie e le imprese che negli ultimi tempi hanno attraversato dei momenti complicati, prima a causa della situazione pandemica e attualmente per il caro energia derivante dall’assetto mondiale e al conflitto ucraino. Una proposta che riduce il rischio di difficoltà del tessuto sociale”. La riduzione della tassa sui rifiuti, che lo scorso hanno è stata possibile attraverso risorse statali, quest’anno viene garantita attraversi un importo di 165mila euro di fondi comunali, che si sommano all’annuale intervento di 7 mila euro dell’ente, per giungere pertanto a un totale di 172mila euro interamente gravanti sulle casse del Comune. L’intervento riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. Tra le prime risulteranno avvantaggiate in particolare le famiglie numerose, che in genere sono quelle che pagano di più ma che spesso presentano maggiori difficoltà economiche. Le utenze non domestiche, come bar e ristoranti, sono state inserite tra i beneficiari in quanto reduci da periodi di chiusura dovuti al Covid. La manovra tariffaria è stata adottata il 30 maggio, pertanto la scadenza della prima rata verrà prorogata dal 16 giugno al 18 luglio prossimo, tempo necessario per produrre i nuovi conti e la nuova bollettazione.

Andrea Abis - Foto Ufficio Stampa Comune di Cabras

"È un'operazione di grande importanza perché riesce a sostenere economicamente con un contributo attivo, la riduzione della tassazione Tari", ha proseguito Andrea Abis, "la quale può essere ridotta solo ed esclusivamente attraverso il bilancio". Il Consiglio comunale ha deliberato anche l'esenzione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) fino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo pubblico dei dehors. Già prevista dallo Stato durante il periodo emergenziale, viene ora riproposta dal Comune e comporterà una minore entrata nelle casse dell'ente per un importo presunto di 7mila euro, con un importante risparmio per i titolari di pubblici esercizi. "Questa delibera ha un significato simile alla precedente", ha dichiarato ancora il sindaco di Cabras, "perché tende a mitigare con un'azione di agevolazione tariffaria la criticità economica attuale. Il principio è quello di consentire la riduzione a tutti, alle imprese che utilizzano il suolo pubblico a carattere temporaneo e a chi usufruisce di occupazioni permanenti. Vogliamo consentire la ripartenza delle attività economiche riducendo al minimo possibile l'aggravio della tassazione. Si inizierà a pagare la tariffa solo a partire dal 1 luglio". Durante il Consiglio comunale è stata anche apportata una modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Un intervento realizzato per semplificare il pagamento tramite una variazione, che passa da mensile a trimestrale. I titolari delle attività ricettive riceveranno una comunicazione specifica per le modalità di versamento. Martedì, 31 maggio 2022

