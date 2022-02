Lo stesso trattamento avrà il medico di guardia medica che dalla prossima settimana, per due mattine, si è reso disponibile ad aprire un ambulatorio a Uras, come già comunicato dal direttore generale Serusi al sindaco di Uras Anna Maria Dore.

Una possibilità attualmente prevista solo per un periodo di 6 mesi che si valuterà se ampliare successivamente. Poiché, però, sono oltre 1200 i pazienti attualmente senza medico di famiglia, il direttore Serusi ha annunciato di voler affidare ai medici di guardia medica l’incarico di aprire un ambulatorio per due mattine alla settimana, durante le quali potranno ricevere i pazienti con necessità di ricette per l’acquisto di farmaci. A ognuno dei medici disponibili sarà garantita una retribuzione oraria in linea con il loro contratto, che si aggira intorno ai 50 euro lordi.

