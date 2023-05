A Cabras c’è il bis per il sindaco Andrea Abis che stacca Gianni Meli – Foto e video

Cabras

Cabras sceglie la continuità e a sorridere è Andrea Abis, premiato alle amministrative con il 57,31% dei voti. Il candidato della lista civica Progetto Comune ha superato, senza appoggi di alcun partito, il centrodestra che si era presentato unito con Gianni Meli leader, fermo al 42,69%. Lo scarto tra i due è di oltre 700 voti. Un esito che alla vigilia non tutti si attendevano, anzi.

Lo sconfitto, Meli, ha chiamato Abis per gli auguri di rito intorno alle 18.20. I festeggiamenti nella sede della lista Progetto Comune sono stati contenuti, in segno di lutto per la morte di Giovanni Piscedda, serramentista molto conosciuto nel paese che ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale.

Oltre ad Abis entrano in Consiglio comunale 11 rappresentanti della maggioranza. Il più votato è Carlo Trincas, che ha superato i 600 voti, migliorando il risultato di cinque anni fa e vincendo la sfida in famiglia con lo zio Efisio, ex sindaco. Dovrebbero spuntarla poi Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti, Ferdinando Sechi, Marco Mascia, Federica Pinna, Enrica Canu, Enrico Giordano, Paola Deiala e Marina Pau.

Per la minoranza – che si è presentata al voto con la lista Insieme per Cabras e Solanas – ci sarà Gianni Meli, con Antonello Manca, il più votato con oltre 440 preferenze. Dovrebbero trovare spazio anche Federica Pinna, Efisio Trincas e Fenisia Erdas.

