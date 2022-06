Ha espresso parole di apprezzamento per il nuovo servizio il prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo: “Predico sempre il gioco di squadra e la collaborazione tra Istituzioni”, ha esordio, “qui c’è la collaborazione di tre enti diversi, un valore aggiunto la cui somma non fa tre, ma molto di più”.

Gli agenti saranno armati e in costante collegamento con la centrale operativa, che attiveranno in caso di bisogno. L’attività di vigilanza si svolgerà nella costa e anche lungo lo stagno, nei pressi della zona industriale di Cabras: è escluso, invece, l’interno del paese.

I sei agenti, che fanno parte della squadra acque interne diretta da Samuele Cabizzosu, possiedono tutti qualifiche marinare. Avranno a disposizione due mezzi – acquisiti dal Comune attraverso l’Area Marina Protetta, che utilizzeranno in comodato d’uso gratuito per l’anno di sperimentazione.

Arrivano i poliziotti in bici nel territorio comunale di Cabras. A breve partirà il servizio che vedrà i sei agenti del servizio acque interne della questura di Oristano presidiare la zona della costa e dello stagno del Comune lagunare per il controllo del territorio.

Due dei sei agenti della polizia di Stato che presidieranno il territorio sulla due ruote

Le bici in dotazione alla polizia della squadra acque interne

La conferenza stampa di presentazione dell'attività questa mattina a Cabras

Fonte: Link Oristano

