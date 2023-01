“Ha seguito la decima edizione della manifestazione “Sulle vie del Presepe”, organizzata dalla Pro Loco “Cuvventu”, con visita ai Presepi rionali e canti dei cori polifonici di Busachi e Bortigali. Ha chiuso l’anno un concerto del coro Gospel “Teel thee gospel” di Telti presso la ex Chiesa di San Domenico con castagnata finale, organizzato in collaborazione con la Consulta Giovanile”, ha continuato l’assessora Saba.

“Dopo un lungo periodo di tempo in cui a causa dell’evoluzione pandemica non è stato possibile portare avanti attività di aggregazione sociale, con grandi sacrifici per le varie fasce della popolazione, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Barigadu con le volontarie del Servizio Civile Universale e con le Associazioni locali ha promosso numerosi eventi culturali e di aggregazione”, ha continuato l’assessora.

“In questi giorni i gruppi dei giovani sotzios stanno organizzando l’accensione della caratteristica tuva nella piazza della Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio”, ha spiegato in una nota l’assessora ai servizi sociali Angela Sabrina Saba. “L’appuntamento è fissato per le ore 18 del 16 gennaio, dopo il rito di benedizione da parte del sacerdote”.

