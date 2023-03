A Budoni nasce il Parco del Sole nella pineta Li Cucutti - Sardegna

(ANSA) - BUDONI, 17 MAR - A due passi dal mare, nell'area della pineta Li Cucutti a Budoni nasce il Parco del Sole, uno spazio dedicato all'accoglienza, al divertimento e al benessere dei turisti e dei residenti. L'amministrazione comunale ha deciso di ampliare gli spazi dedicati all'accoglienza turistica e ha scelto la pineta come area ideale per ospitare attrezzi ginnici, tavoli per pic-nic e giochi per bambini, il tutto a due passi dal mare, cosa che renderà ancora più salutare svolgere attività fisica all'aperto. Non mancano giochi e servizi igienici adatti anche a bambini con disabilità: un'attenzione che il Comune di Budoni da tempo dedica all'inclusività, tanto da essere stato insignito della Bandiera Lilla. Tutto il Parco sarà poi smoking free.

"La realizzazione della palestra all'aperto e delle aree di svago nel Parco del Sole - ha spiegato l'assessore al Turismo, Antonio Addis - è un ulteriore tassello nella strategia ricettiva di Budoni, oltre che la realizzazione di un impegno.

Particolare l'attenzione che abbiamo posto a tutte quelle attività sportive e ricreative che si possono svolgere all'aperto, da tutti, e che piacciono sempre più. Il nostro obiettivo - conclude - è rendere Budoni ancora più attraente e inclusiva, con un'offerta turistico-ricettiva ampia, esauriente e appagante".

La struttura è facilmente raggiungibile in auto, con i pullman Marebus che fanno la spola tra le zone di maggior interesse della zona e le aree ricettive, oppure pedalando lungo la pista ciclabile che corre lungo la costa o passeggiando sul sentiero che attraversa la pineta e la macchia mediterranea.

Nell'ambito della riqualificazione della pineta operata da Forestas sono state installate dodici strutture in legno corredate di cartellonistica. (ANSA).



