A Bosa wi-fi gratuito per cittadini e visitatori in diverse aree della città

Bosa

Importante intervento del Comune

Già attivo a Bosa il wi-fi gratuito targato WIFI4EU, l’iniziativa europera che mira a fornire una connettività gratuita per le reti dei cittadini e visitatori in tutta l’UE attraverso l’installazione di diversi hotspot.

Numerose le aree della città, presto segnalate da appostiti cartelli, in cui è possibile connettersi: si può usufruire del wi-fi in piazza IV Novembre, piazza Gioberti, nel piazzale Capitanerie di Porto, nel spiaggia Bosa Marina e presso il molo Torre Aragonese. Presenti inoltre degli hotspot non solo all’esterno, ma anche all’interno del Palazzo Comunale, del Convento dei Cappuccini e nel Museo Casa Deriu.

Per accedere è sufficiente cercare le reti wi-fi disponibili con il proprio dispositivo e selezionare “WIFI4EU”. Si dovrà dunque accedere e accettare le condizioni d’utilizzo.

Con l’ottenimento di voucher da ben 15.000 euro grazie alla partecipazione al bando WIFI4EU, il Comune di Bosa ha affidato i lavori alla ditta Medianet.

“Un altro intervento che s’inserisce in un’attività più ampia di dotazione e tecnologizzazione della città, da inserirsi nell’ottica di offerta e fruibilità della città e di utilità pubblica”, ha spiegato il vicesindaco Federico Ledda.

Venerdì, 10 febbraio 2023