Bosa

Da domani apre anche il nuovo ambulatorio pediatrico. Le indicazioni utili per i genitori

Dal 31 luglio sarà in pensione la dottoressa Rita Virdis, medico di famiglia operativo nell’ambulatorio di Bosa.

Per garantire la continuità della copertura sanitaria, i suoi assistiti possono fin d’ora procedere alla scelta di un nuovo medico, fra quelli presenti nello stesso ambito territoriale, recandosi agli uffici Asl Scelta e revoca del medico della sede di Bosa (via Amsicora 16) oppure attraverso la procedura on line, sul sito sardegnasalute.it/sceltamedico/.

Sempre a Bosa, come anticipato nei giorni scorsi, da domani (mercoledì 20 luglio) il pediatra di libera scelta Mario Rossano Putzu aprirà il proprio studio medico in via Ginnasio 4.

A partire dalla stessa giornata di domani, i genitori dei bambini residenti nei comuni di Cuglieri, Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Scano Montiferro, Suni, Tinnura e Tresnuraghes potranno rivolgersi agli Uffici scelta e revoca del medico e del pediatra di Bosa, per la compilazione del modulo di scelta.

Sul sito Asl Oristano è possibile scaricare la Carta dei Servizi redatta dal dottor Putzu, con tutte le informazioni su orari e modalità d’accesso al servizio, numeri di telefono e altre indicazioni utili per le famiglie.

Martedì, 19 luglio 2022