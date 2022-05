Bosa

L’amministrazione Casula punta sul bando per la “Rigenerazione urbana”

Il Comune di Bosa, con Delibera n.15 del 19/04/2022, ha approvato lo schema di convenzione tra i Comuni dell’Unione della Planargia e l’Unione del Monteleone per la costituzione di una rete, di almeno 15.000 abitanti, per partecipare a un bando e presentare progetti per la “Rigenerazione urbana”, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

La rete dei Comuni ha indicato Magomadas come Comune capofila, che ha avuto il compito di ricevere dai singoli enti l’idea progettuale da inserire nella richiesta e predisporre e trasmettere l’istanza necessaria per il finanziamento.

In base agli accordi intercorsi tra i Comuni, su un progetto complessivo di 5 milioni di euro, Bosa, su indicazione della Giunta guidata dal sindaco Piero Franco Casula, ha presentato una richiesta per un intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana dei quartieri di Caria e Santa Caterina, con l’intento di rifunzionalizzare le aree pubbliche dei due rioni, migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso interventi che favoriscano le attività sociali, culturali e sportive (aree verdi, parchi attrezzati, spazi gioco).

L’importo previsto per il Comune di Bosa è poco inferiore a 1 milione 130mila euro. La sistemazione degli spazi esterni alle abitazioni consentirà una migliore fruibilità degli stessi, con un intervento complessivo mai progettato in precedenza per i due quartieri interessati.