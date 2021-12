L’hub, che serve non solo Bosa ma tutta la Planargia, riaprirà sabato 8 gennaio, dopo le feste di fine anno. Il centro vaccinale, ospitato presso il convento dei Cappuccini (ingresso da via Campania-Logudoro) sarà aperto dalle 9 alle 16. Potranno vaccinarsi – senza prenotazione – tutti i maggiorenni residenti nei comuni della Planargia. Le somministrazioni sono aperte per le prime, le seconde e le terze dosi.

L’ordinanza è stata firmata nelle scorse ore dal sindaco Piero Franco Casula. Il primo cittadino di Bosa ha inoltre reso noto che è salito a 26 il numero dei positivi al coronavirus nel centro della Planargia. Venerdì scorso i contagiati erano soltanto due in meno. Un dato incoraggiante, visti i numerosi tamponi molecolari processati nei giorni scorsi. Casula ha poi evidenziato che i 26 residenti positivi non presentano gravi sintomi legati al Covid-19.

Un’ordinanza sindacale impone a Bosa l’utilizzo della mascherina, anche all’aperto, nell’area dedicata al mercatino di Natale e in occasione degli appuntamenti con “I colori del Natale”. Sino al prossimo 9 gennaio, inoltre, potranno accedere alle manifestazioni organizzate dal Comune per le feste soltanto i possessori di Green Pass.

Piero Franco Casula

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a