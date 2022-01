Bosa

L’amministrazione comunale ha diffuso anche i dati relativi alla prima giornata di screening per la popolazione scolastica: appena 9 positivi su 570 persone testate

È arrivato a 250 il numero dei positivi al coronavirus a Bosa. Un dato diffuso già nella giornata di ieri dall’amministrazione comunale e confermato stamane, considerate le guarigioni e i nuovi contagi registrati nelle ultime ore nel centro della Planargia. Tutti i soggetti contagiati si trovano in isolamento domiciliare: per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale, né sono stati segnalati casi di sintomatologie importanti.

L’amministrazione comunale ha inoltre riferito di essere in attesa dell’esito di numerosi tamponi molecolari effettuati negli ultimi giorni. Sono state inoltre segnalate ulteriori positività al tampone rapido che dovranno essere confermate dal test molecolare.

A Bosa si lavora anche sul fronte vaccini. Ieri, in occasione della quarta giornata vaccinale presso l’hub allestito nella sede dell’ex convento dei Cappuccini sono state effettuate ben 1.002 somministrazioni. Tra i soggetti che hanno aderito all’open day, 40 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose.

Una cinquantina di persone in fila ieri all’hub sono tornate a casa senza vaccino perché le dosi a disposizione erano terminate. A loro è stato consegnato un biglietto di priorità per la prossima giornata vaccinale in Planargia, programmata per sabato 22 gennaio.

Sempre ieri, presso la palestra delle scuole superiori di via Gramsci, è andata in scena la prima delle due giornate di screening dedicato alla popolazione scolastica: sono stati eseguiti 570 tamponi rapidi, appena 9 hanno dato esito positivo.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che, numeri alla mano dopo la seconda giornata di screening di oggi, sentendo gli altri sindaci del territorio e l’Asl, “si tireranno le somme su eventuali provvedimenti da assumere nel prossimi giorni”.

L’amministrazione guidata dal sindaco Piero Casula ha infine ringraziato il personale sanitario, la polizia municipale e i volontari, tra barracelli e Croce Rossa, impegnati all’hub e al punto tamponi. “La loro presenza durante queste giornate”, si legge in un comunicato diffuso dal Comune, “ha consentito il raggiungimento di questo straordinario risultato, nonostante la pioggia e alcuni problemi logistici”.

Domenica, 9 gennaio 2022

