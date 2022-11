Bosa

Casula chiede scusa per l’accaduto e annuncia nuovi provvedimenti restrittivi

Sarebbe dovuta essere una festa e, invece, la serata di ieri, in occasione de “su mortu mortu”, o “hallowen” per chi preferisce essere esterofilo, si è trasformata in un incubo dove protagonisti non sono stati l’allegria e la spensieratezza ma il terrore di bambini e genitori per l’insipienza di alcuni e per i loro gravi atti di vandalismo. E’ accaduto a Bosa.

Nel centro della cittadina della Planargia si sono ritrovati in tanti, i piccoli soprattutto per condividere un momento di gioco insieme. C’era anche un manipolo di vandali che a colpi di petardi ha fatto di tutto e animato uno spettacolo davvero poco edificante: bambini e genitori terrorizzati in fuga.

Alcuni petardi sono stati inseriti in bottiglie di vetro e una è esplosa raggiungendo anche una mamma col suo piccolo nella carrozzina, miracolosamente uscito illeso, come testimoniato da chi ha assistito alla scena. Danni anche all’arredo urbano. Innumerevoli le segnalazioni. Molte le proteste per l’assenza delle forze dell’ordine.

Il sindaco Pier Franco Casula si è sentito in dovere di stigmatizzare l’accaduto. Lo ha fatto con un messaggio sui social, in cui annuncia l’adozione di un’ordinanza che eviti il ripetersi di simili situazioni.

“Non è possibile che un momento di festa diventi l’occasione per comportarsi come in una giungla”, ha scritto il sindaco. “Non ci sono scuse o attenuanti. Sicuramente nei prossimi giorni saranno presi provvedimenti ancora più restrittivi di quelli già in essere, in particolare per l’utilizzo di petardi e cose simili in situazioni pericolose”.

“Spero anche che molti dei responsabili siano individuati dalle telecamere”.

“La cosa più importante è però che nessuno si sia fatto male. Ma i danni causati al patrimonio pubblico devono essere ripagati. Per non parlare del disturbo alla quiete pubblica sommato agli atti di vandalismo anche nei nostri Monumenti”.

“No ragazzi, così non va”, prosegue il sindaco. “Non c’è nulla e nessuno che possa giustificare certi comportamenti. Chiedo personalmente scusa a tutti coloro i quali questi gesti hanno causato problemi di varia natura”.

“Nei prossimi giorni”, ha annunciato il sindaco di Bosa Pier Franco Casula, “oltre ad emanare una nuova ordinanza, ancora più restrittiva di quella in essere, relativa all’uso dei petardi o simili e ai danni alla cosa pubblica, convocherò un incontro con Polizia locale e Forze dell’ordine, per concordare ulteriori attività di controllo”.

Martedì, 1° novembre 2022