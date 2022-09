Bosa

Open Fiber realizzerà la rete a disposizione di diversi operatori



Saranno 474 le unità immobiliari di Bosa che presto potranno utilizzare una connessione veloce grazie alla tecnologia FTTH, cioè con la fibra ottica che raggiungerà direttamente le case, le scuole, le aziende e gli uffici pubblici. Lo ha comunicato l’Assessorato comunale ai Lavori pubblici, guidato da Federico Ledda.

Dopo le grandi città, finalmente anche gli abitanti dei centri più piccoli potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare e accedere ai servizi via internet con prestazioni nettamente superiori.

Open Fiber sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale. A Bosa, Open Fiber comincerà a installare la fibra ottica con il riutilizzo di infrastrutture già esistenti per almeno il 50% dell’intero progetto e il rimanente con tecniche non invasive, per evitare disagi ai cittadini.

I lavori prevedono interventi nella zona artigianale, a Bosa Marina, Sas Covas, Sant’Eligio, Sant’Antonio e Santa Caterina. L’azienda si è impegnata anche a collegare alcuni punti di pubblico interesse, su segnalazione dell’amministrazione comunale. La nuova rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7.000 comuni in tutta Italia.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. Una volta terminati i lavori, i clienti interessati non dovranno far altro che contattare un operatore (tra quelli indicati sul sito openfiber.it) e scegliere il piano tariffario e sottoscrivere l’abbonamento.

Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine dell’intervento, l’utente sarà pronto a navigare a una velocità fino a 1 gigabit al secondo, con la possibilità di utilizzare servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e tante altre opportunità generate dalla rete FTTH.