A Bosa c’è “Bollicine & Friends”, due giornate dedicate al mondo del vino

Bosa

Una vetrina per cantine sarde e francesi, con tanta musica fino alla mezzanotte

Dalle bollicine francesi dei Vigneron Independant della Champagne, passando per i Metodo Classico e i Charmat dei produttori sardi fino ai grandi vini fermi. Oggi prende il via a Bosa la due giorni del Wine Festival “Bollicine & Friends”, un fine settimana dedicato al vino, organizzato dall’associazione culturale Sardina 4All.

Saranno due giornate intense dedicate al vino di qualità ma non solo: ci sarà tanta bella musica ed una selezione di street food di livello, dalle 12 fino alla mezzanotte lungo il viale Giovanni XXIII, la passeggiata storica dei bosani.

Saranno tantissime le cantine che proporranno i loro migliori vini: dalla Francia arrivano Xavier Loriot, una cantina storica condotta dalle donne della famiglia, Guy Lamoreux col suo millesimato dedicato a Mademoiselle Bouquet e Boulachin Chaput con uno chardonnay freschissimo ed elegantissimo.

Non mancheranno poi le Malvasia di Bosa DOC con le bollicine ed i vini fermi di Cantina Madeddu, dei Fratelli Pusceddu, dei Fratelli Porcu e della Cantina Masia che rappresenteranno il vino del Territorio per eccellenza.

Dalla Sardegna arriveranno Argiolas (Serdiana), Atlantis e Giogantinu da Berchidda, Jerzu Antichi Poderi, Sella & Mosca e Poderi Parpinello da Alghero, Mesa (Sant’Anna Arresi), Cherchi (Usini), Contini (Cabras), Cantina del Vermentino di Monti, Giuseppe Sedilesu (Mamoiada), Tenuta l’Ariosa (Sassari), Pranu Tuvara da Cardedu, Cantina Dorgali e la cantina dei Fratelli Puddu di Oliena.

Per quanto riguarda invece l’intrattenimento, la musica e gli spettacoli al Bollicine&Friends partiranno dalle 12 di oggi e finiranno in tarda nottata domani: a creare la giusta colonna sonora ci penseranno i Dj Resident del Bosa Beer Fest Sergio, Maria e Nanni Douglas che proporranno sonorità lounge in due distinte postazioni nel percorso.

Lo spazio live ospiterà oggi le atmosfere musicali di Sandra Trudu & One Note Quartet, il duo Ingiropercanzoni con le classiche ed intramontabili melodie cantautorali italiane rivisitate con organetto, chitarra e voce, ed il gruppo The Shakin’ Apes che ci riporterà tutti nei favolosi anni ’50 del rock e del rockabilly americano (domani).

L’ingresso è libero. Per degustare i vini saranno messi in vendita dei calici con la sacchetta e, in omaggio, la Bosa Beer Fest coin card, una carta ricaricabile che sarà l’unico metodo di pagamento accettato nel circuito della manifestazione.

L’evento Bollicine&Frends si può seguire anche sui canali social Instagram e Facebook @bollicineandfriends.

Sabato, 16 settembre 2023