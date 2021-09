A Bosa arriva uno sportello informativo del Gal Terras de Olia

Bosa Presentazione ufficiale nei prossimi giorni Il Gal Terras de Olia riprende gli incontri di animazione e apre uno sportello informativo a Bosa, rafforzando la presenza nel territorio. La presentazione pubblica dello sportello avverrà nel corso dell’incontro di animazione previsto giovedì 7 ottobre alle ore 18.30, presso la sala del Consiglio comunale di Bosa, in piazza Carmine. “Continuiamo il confronto con le imprese e le comunità”, ha spiegato il presidente del Gal Gianbattista Ledda, “finalmente anche con gli eventi in presenza nel Montiferru-Alto Campidano e in Planargia. È importante dialogare con il territorio, soprattutto per raccontare le attività portate avanti fino a oggi, presentare il nuovo bando destinato alle aziende agricole e valutare l’avvio anche di altri percorsi di sviluppo locale, come il distretto rurale. Abbiamo iniziato il 23 settembre con un incontro molto partecipato a Montresta, proseguiamo a Santu Lussurgiu il 4 ottobre e a Bosa il 7 ottobre, con la presentazione dello sportello informativo. Successivamente torneremo a Nurachi, Zeddiani, Flussio e negli altri Comuni del Gal”. “Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e agli incendi”, ha aggiunto ancora il presidente Ledda, “i bandi pubblicati dal Gal raccolgono interesse e decine di domande di finanziamento per attività di impresa negli ambiti delle filiere produttive e del turismo sostenibile. Abbiamo a disposizione oltre 3.500.000 di euro, che probabilmente saranno integrati. Ora stiamo iniziando a inviare ai beneficiari gli atti di concessione e, con la delega ricevuta da Argea, cercheremo di istruire nel minor tempo possibile anche le domande di pagamento”.

Gianbattista Ledda

Lo sportello informativo del Gal a Bosa faciliterà il confronto con le imprese e le comunità della Planargia, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale. Aprirà ogni primo giovedì del mese, a partire dal 4 novembre prossimo, presso la sala riunioni al primo piano del palazzo municipale, al n°8 del corso Garibaldi. Il Gal Terras de Olia è un’associazione con personalità giuridica i cui soci sono 49 privati (imprese, associazioni e cittadini), i 20 Comuni e le 2 Unioni dei Comuni del Montiferru-Alto Campidano e della Planargia. Il Gal ha sede a Cuglieri. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il Gal telefonicamente 0785 39102 o via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Inoltre è online il portale web dell’ass0ciazione. Mercoledì, 29 settembre 2021

Fonte: Link Oristano