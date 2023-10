A Bosa ancora rete telefonica e internet a singhiozzo: “Subito il ripristino delle infrastrutture”

Bosa

Il sindaco di Bosa Pier Franco Casula torna alla carica e chiede un incontro ai vertici della società erogatrice

Ancora disagi per i cittadini della Planargia a causa di continue interruzioni del funzionamento della rete telefonica mobile e internet fibra. Lo denuncia il sindaco di Bosa Pier Franco Casula, che chiede a Infratel Italia “di intervenire in modo energico per una soluzione definitiva e non temporanea, come verificatosi recentemente, attraverso serie e adeguate opere di bonifica per il ripristino dell’infrastruttura”.

Casula ha chiesto anche un incontro urgente “per rappresentare il reale disagio vissuto dai residenti ma anche dalle migliaia di turisti impossibilitati ad utilizzare i servizi primari legati alla rete, quali Bancomat, Carte di Credito, Servizi amministrativi comunali, Servizi Sanitari, Servizi Postali, collegamenti ai vari motori di ricerca e di servizio quali quelli di accesso all’accoglienza, mobilità, tra gli altri”.

“Sappiamo tutti quanto è importante oggi la rete e, oltre a tutti gli operatori economici locali che hanno subito ingenti danni e alle persone che per diversi motivi svolgono il lavoro da casa, è doveroso segnalare anche l’interruzione di importanti pubblici servizi, quali ad esempio quelli sanitari e dei comuni interessati, completamente isolati e impossibilitati ad erogare con regolarità i servizi di competenza”, commenta il sindaco di Bosa, che contesta l’assenza di informazioni e comunicazioni puntuali.

“Da informazioni assunte per le vie brevi da alcuni cittadini parrebbe che, nelle ultime occasioni, il disservizio sia conseguente alla rottura del cavo della fibra durante i lavori di sfalcio delle cunette lungo la SS 129bis”, spiega Pier Franco Casula. “Tale cavo, in alcuni tratti, è completamente scoperto e pendente da alcuni sostegni precari lungo le banchine stradali”.

Non dunque un atto vandalico: “Appare alquanto strana la dichiarazione fatta dalla società che parla di “atti vandalici’, quando è ormai certificato che l’infrastruttura in oggetto corre superficialmente di lato rispetto alla carreggiata stradale, dove naturalmente vengono svolti lavori di manutenzione ordinaria da parte di ANAS. Sono ormai continui i guasti e le interruzioni del servizio, conseguenza del fatto che tale infrastruttura non è posta in opera a regola d’arte e con tutte le precauzioni necessarie a proteggerla da eventuali problematiche legate alle manutenzioni di strade e cunette stradali o, come nel caso di queste ultime settimane, dagli incendi”.

Una prima nota con la comunicazione dei disagi era stata inviata dal sindaco lo scorso 10 luglio e da allora i problemi persistono.

Martedì, 10 ottobre 2023