A Boroneddu lotti comunali a prezzi agevolati per aiutare i giovani e battere lo spopolamento

Boroneddu

Primi impegni del nuovo sindaco Mele

Sceglierà gli assessori insieme al gruppo che ha sostenuto la sua candidatura il neo-sindaco di Boroneddu, Serafino Angelo Mele.

“Abbiamo un incontro nei prossimi giorni e sarà una scelta corale”, ha fatto sapere, all’indomani dell’elezione e di una vittoria che si aspettava: “Più o meno mi aspettavo un risultato di questo tipo, forse con qualche voto in più”.

Assegnate le deleghe agli assessori, la nuova giunta si concentrerà sul tema cardine del programma elettorale: la lotta allo spopolamento.

“Lavoreremo per capire come combatterlo, attraverso l’assegnazione di lotti comunali a prezzo politico in modo che i ragazzi rimangano nel paese”, ha detto Mele, “e poi e ci concentreremo su una zona artigianale che si ricolleghi con quella di Ghilarza, per permettere a chi lo desideri di creare un’attività”.

Nel gruppo della maggioranza rientrano Antonello Cardia, Lucia Cossu, Martina Assunta De Roma, Silvano Lostia, Fabio Lostia, Bonacatu Masala e Bernardino Piras noto Dino.

Martedì, 30 maggio 2023