A Bonarcado visite guidate alla basilica e al santuario di Santa Maria

Bonarcado

Presentazioni anche per i bambini, in occasione della Sagra delle Ciliegie

Visite guidate alla Basilica Romanica e al Santuario di Santa Maria di Bonacatu sono in programma venerdì prossimo (2 giugno) a Bonarcado. Le propone la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la parrocchia del paese, sfruttando il richiamo della Sagra delle Ciliegie.

“Dalle 10 è in programma una serie di visite guidate della basilica di Santa Maria e del Santuario adiacente”, ha annunciato condannato il presidente della Fondazione, Antonello Figus, “mentre il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con una presentazione speciale dei due monumenti dedicata ai bambini, con inizio alle 16. A seguire nei locali del salone parrocchiale sarà presentato Vitalia e l’asino sparito il libro di Adriana Baschieri, Luciana Miglior e Maria Garau per la collana Il Romanico narrato ai Bambini, prodotto dall’associazione Amici del Romanico”.

“Sarà una interessante occasione per interagire con i più piccoli, facendo nascere un interesse per la cultura, per la lettura e per la valorizzazione della lingua sarda: la narrazione sarà presentata anche in campidanese”, ha spiegato Figus. “Nell’occasione sarà possibile conoscere tutti i cinque volumi della collana, che propone storie inedite per bambini ambientate in cinque chiese romaniche sarde”.

Il Comune di Bonarcado è stato tra i primi – agli albori della costruzione di un Itinerario del Romanico sardo – ad aderire all’ambizioso progetto. E ora è tra gli 88 comuni soci della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, impegnati a valorizzare il grande patrimonio culturale medievale attraverso eventi culturali destinati a tutte le età.