A bistiri antigu, i vestiti sardi sui monumenti di Bonaria - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAG - L'abbigliamento tradizionale sardo nei monumenti del cimitero di Bonaria. È il percorso culturale "A bistiri antigu", in programma sabato nello storico camposanto cagliaritano. Sará un appuntamento che anticipa la sfilata d'alta moda in programma l'indomani a Palazzo Bacaredda a conclusione della settimana dei festeggiamenti in onore di Sant'Efisio.

"Le testimonianze monumentali e fotografiche del Cimitero di Bonaria relativamente all'abbigliamento tradizionale sardo - ha rimarcato l'assessora agli Affari generali, Rita Dedola - sono numerose e varie, e consentono di sviluppare una narrazione storica riguardante non solo la specificità locale, cagliaritana, ma un po' tutta la Sardegna".

Un salto indietro nel tempo. "La festa di Sant'Efisio - ha spiegato la dirigente Serenella Piras - a lato del suo aspetto strettamente religioso, rappresenta anche l'occasione in cui è dato assistere alla più vasta e complessa esposizione di abiti tradizionali sardi, indossati dalle migliaia di devoti che, in rappresentanza di tutti i centri abitati della Sardegna, seguono il cocchio di gala recante il simulacro del Martire nella sua partenza trionfale verso Nora, il 1 maggio, e lo accolgono al suo rientro in città, tre giorni più tardi". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna