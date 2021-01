A Bauladu un bonus facciate: aiuti dal Comune per chi ristruttura

Il Comune di Bauladu ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto da destinare a privati cittadini e imprese per interventi di valorizzazione e recupero di immobili, per uso privato o commerciale, nel centro abitato. L’iniziativa prevede un contributo dell’80% sulle spese per la realizzazione di lavori di riqualificazione e adeguamento dei prospetti esterni delle abitazioni del paese. L’incentivo per ogni immobile non può superare i 15.000 euro.

Le domande possono essere presentate fino al 2 marzo. Il Comune ha a disposizione 82.000 euro ma se necessario l’amministrazione guidata da Davide Corriga aumenterà i fondi per venire incontro alle richieste dei cittadini. In attesa della possibilità di organizzare un’assemblea pubblica che permetta di illustrare nel dettaglio il progetto, è possibile rivolgersi per maggiori informazioni al Servizio tecnico del Comune di Bauladu, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, e il lunedì dalle ore 16 alle ore 18.