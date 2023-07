“A Bauladu taglio indiscriminato di 40 alberi”: denuncia del Comitato Ambiente e Libertà

Bauladu

Presentata una segnalazione al Corpo forestale e ai carabinieri

“Il grande caldo non ferma il taglio indiscriminato di alberi nel centro abitato di Bauladu”. È la denuncia del Comitato Ambiente e Libertà, presieduto da Alessandro Clò, che nei giorni scorsi ha inviato una segnalazione al Corpo Forestale della Sardegna (Servizio territoriale di Oristano) e ai carabinieri della Stazione di Milis.

“Non si comprende il senso del taglio indiscriminato, non appaiono corrette le procedure di abbattimento e risulta essere messa a rischio la salute pubblica considerate le temperature record ed i cambiamenti climatici in corso”, contesta Clò, che spiega: “Avviato in primavera e tuttora in corso, il progetto – approvato con la delibera della Giunta Comunale numero 5 del 30 gennaio 2023 – prevede l’eliminazione di circa 40 piante ad alto fusto, dell’età media di trent’anni, di differenti specie: leccio, sughera e pino”.

Il presidente del Comitato tira in ballo anche la sentenza numero 9178/2022 del Consiglio di Stato: “evidenzia come sia fondamentale una seria motivazione di abbattimento di un albero, legata a effettive problematiche fitosanitarie e di stabilità dell’esemplare, che siano ampiamente documentate da una serie di perizie tecniche strumentali e non solo attraverso valutazione visiva”, precisa Alessando Clò. “Secondo il massimo organo di giustizia amministrativa pertanto dev’essere confermato l’orientamento (ex multis Consiglio di Stato, V, 22 marzo 2016, numero 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo che minacci l’incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l’eccezionale deroga alla disciplina vigente”.

“Condizioni che non sembrano essere presenti a Bauladu e che, in maniera poco probabile (per usare un eufemismo) potrebbero aver interessato contemporaneamente un così alto numero di piante”, conclude Clò.

Mercoledì, 12 luglio 2023