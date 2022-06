Avvio attività Summer School in “Archeologia per il Turismo” in collaborazione con Unica. Avvio del Press Tour.

Un evento promosso dalla Fondazione Mont‘e Prama in collaborazione, tra gli altri, con il Ministero della Cultura, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Cabras, la Fondazione di Sardegna, la Fondazione Barumini Sistema Cultura e l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Parte domani, martedì 28 giugno, alle ore 20.30, dal sito nuragico Su Nuraxi a Barumini L’Isola dei Giganti – Festival internazionale di Archeologia : sette appuntamenti in cinque diversi siti, fino a domenica 3 luglio, che puntano a far conoscere lo straordinario patrimonio archeologico di Cabras e Barumini attraverso momenti di altissimo valore scientifico e artistico.

