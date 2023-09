A Baratili si cerca un educatore per l’accoglienza scolastica

Lavoro Pubblicato un avviso di manifestazione di interesse

Baratili San Pietro

Pubblicato un avviso di manifestazione di interesse

La Società Cooperativa Iron Sky che gestisce a Baratili San Pietro pre e post accoglienza scolastica per il periodo settembre-giugno ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di un educatore.

I soggetti interessati potranno inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il Comune intende riattivare, nell’anno scolastico in corso, questo servizio per il quale, alla data odierna, hanno manifestato interesse 20 famiglie di alunni frequentanti la scuola primaria.

Considerata l’età dei destinatari (dai sei ai 11 anni) e le modalità temporali di fornitura del servizio (massimo 45 minuti prima dell’ingresso a scuola e massimo 45 minuti dopo l’uscita da scuola), si ritiene sufficiente l’istituzione di un servizio di generica accoglienza pre-post scolastica, con operatori anche non qualificati, comunque in possesso

di requisiti specifici per l’attuazione del servizio.

Giovedì, 21 settembre 2023

