Baradili

L’inaugurazione venerdì 26 agosto, nell’ex Montegranatico

Ultimi giorni di agosto all’insegna della cultura a Baradili, con l’inaugurazione della mostra “Ritratti di bandito” di Massimo Spiga e la riapertura dell’esposizione “Pinocchio & Friends” di Federico Coni. Il taglio del nastro è previsto per venerdì prossimo 26 agosto alle 18:30, nell’edificio ex Montegranatico.

“Ritratti di bandito” conta 13 ritratti ad acquerello di banditi del 1800, rappresentati con l’intento di «investigare sul concetto di bandito in rapporto con la Sardegna», spiega l’autore Massimo Spiga. In occasione dell’inaugurazione, sarà presentato Banditismo. I segreti di un reporter televisivo, libro di Mario Guerrini, storico cronista Rai che si è occupato a lungo dei fenomeni di criminalità in Sardegna legati, in particolar modo, ai sequestri di persona a scopo di estorsione. Con Guerrini dialogherà Antonio Deiola.

«Bandito, uguale messo al bando. Perché i sardi quando delinquono non sono comuni delinquenti ma banditi? In tutte le altre regioni con le stesse condizioni non si usa il termine bandito» commenta Giuseppe Manias della società Nur, che collabora insieme al Comune di Baradili e al Consorzio Due Giare alla realizzazione della mostra.

«Ma allora – prosegue la sua riflessione Manias – perché il pastore sardo che commette un qualunque reato, diventa l’oggetto della repressione di polizia più spietata e accanita? E i sardi, non solo i banditi, sono ancora considerati una minoranza etnica pregiudicata in quanto resistente alla penetrazione e all’integrazione?».