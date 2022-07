A Baradili storie e immagini di sei viaggiatori - Sardegna

Hanno girato la Sardegna, Comune per Comune, coi ritmi lenti e un approccio ecosostenibile e di apertura verso i luoghi e chi li abita: 377 tappe, per immortalare attraverso parole, immagini e musica la natura, paesaggi, testimonianze, tradizioni, cultura, storia e storie dei paesi, tesori da valorizzare.

Sei viaggiatori mettono ora a disposizione queste loro straordinarie esperienze il 13 luglio alle 18.30 al Parco Comunale di Baradili, in un confronto con le amministrazioni. "377: esperienze a confronto".è organizzato dall' associazione "377" e Comune. "Occasione per mettere in luce i punti di forza ma anche le criticità, lo spopolamento, la difficoltà a fare rete, in primis, ma anche un invito a creare sinergie, collaborazioni, per ripopolare i nostri paesi", ha sottolineato Sebastiano Dessanay, contrabbassista, presidente di "377".

Ha girato l' Isola in bici, in solitario per 14 mesi, zaino in spalla e ukulele per dar vita a 377 frammenti sonori creati ispirandosi al gorgoglio dell' acqua, al sibilo del vento, alle sonorità della poesia, alle suggestioni di luoghi e persone. Da questa esperienza è nato un doppio cd arricchito dai contributi e arrangiamenti di Peter Waters, Roberto Migoni, Max De Aloe, Emanuele Contis. A settembre, poi, sarà pubblicato per Touring Club Italiano il libro "377 project", narrazione del viaggio paese per paese. "Baradili è stato scelto simbolicamente perché il paese più piccolo della Sardegna", spiega Dessanay. Oltre ai suoi emergeranno racconti e immagini di viaggio di Riccardo Mura, operatore culturale di Luogosanto, Livio Loi di Ilbono, Alberto e Paola Deiana dell'associazione Elisa Deiana, Gianni Persico, fotografo di Iglesias, il giornalista Gennaro Longobardi. I loro racconti saranno sintetizzati nel lavoro di live painting di Simone Piras di Santadi, materiale per una graphic novel. "Baradili è un esempio di un Comune, che non si arrende allo spopolamento, ma continua a mettere in campo progetti e iniziative, per il rilancio di tutto il territorio", ha commentato la sindaca Marianna Camedda.

Il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda ha aggiunto "anche con queste esperienze si mettono in luce le potenzialità e i tesori della nostra Marmilla".



